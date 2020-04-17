Редкие цветы распустились в Орловском полесье
В национальном парке «Орловское полесье» распустились первые цветы. Многие из первоцветов, снимками которых поделились сотрудники парка, достаточно редкие.
Фото: Наталья Кащеева, orlpolesie.ru
Хотя на деревьях еще нет листвы, вовсю цветут медуница, ветреница, хохлатка, гусиный лук, селезеночник. Вскоре период цветения закончится, растения дадут семена и распустятся только через год.
Фото: Наталья Кащеева, orlpolesie.ru
- Многие первоцветы нуждаются в охране, в основном из-за сбора в букеты. Сорванные цветки очень быстро вянут и становятся ненужными. Наша задача - сохранить эту красоту! – сообщает пресс-служба национального парка «Орловское полесье».
Фото: Наталья Кащеева, orlpolesie.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU