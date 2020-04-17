Коронавирус в Орле: как дистанционно стать на учет по безработице

17 Апр 2020 2020-04-17T09:28:57+03:00

Более 800 орловцев встали на учет по безработице онлайн Фото: Архив "КП"

Центры занятости в регионе теперь принимают заявления только в удаленном формате

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С 15 апреля Центры занятости больше не принимают посетителей. Оказывать помощь тем, кто потерял работу теперь будут в дистанционном формате.

Заявления о постановке на учет по безработице предлагают подать на портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru).

- По информации Управления труда и занятости за недельный период на портале зафиксировано более 800 онлайн заявлений о постановке на учет в качестве безработного в Орловской области. Удаленный режим подачи заявлений облегчает гражданам обращение за статусом безработного, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В дистанционной форме проходит и переобучение от службы занятости. Сейчас новые навыки осваивают 40 безработных, 21 предпенсионер и 14 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Напомним, безработным, официально вставшим на учет, полагается пособие по безработице. Тем, кто потерял работу и обратились в службу занятости после 1 марта 2020 года будут выплачивать пособие по верхней планке в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU