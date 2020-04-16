Коронавирус в Орловской области: какая география у заболевания
На 16 апреля 2020 года в Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен 73 пациентам. Семеро уже выписаны из больниц, однако за последние сутки прирост зараженных составил 32 человека.
Рассказываем, какова география распространения COVID-19 на Орловщине по данным регионального оперативного штаба.
Больше всего заразившихся, как не трудно догадаться, в самом областном центре: 38 человек. На втором месте Залегощенский район - здесь 7 человек с диагнозом коронавирус.
Далее город Мценск - 6 больных.
Следом Хотынецкий и Орловский районы - по 4 зараженных.
Болховский и Знаменский районы - по 3 больных.
Мценский и Верховский районы - о 2 человека.
Кромской, Глазуновский, Покровский, Ливенский районы - по 1 человеку с подтвержденным диагнозом.
Таким образом из 34 муниципальных районов области случаи заболевания COVID-19 есть уже в 11 районах.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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