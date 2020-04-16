2020-04-16T17:19:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: какая география у заболевания

Рассказываем, в каких населенных пунктах есть заболевшие
Ольга СУПОНЕВА
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На 16 апреля 2020 года в Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен 73 пациентам. Семеро уже выписаны из больниц, однако за последние сутки прирост зараженных составил 32 человека.

Рассказываем, какова география распространения COVID-19 на Орловщине по данным регионального оперативного штаба.

Больше всего заразившихся, как не трудно догадаться, в самом областном центре: 38 человек. На втором месте Залегощенский район - здесь 7 человек с диагнозом коронавирус.

Далее город Мценск - 6 больных.

Следом Хотынецкий и Орловский районы - по 4 зараженных.

Болховский и Знаменский районы - по 3 больных.

Мценский и Верховский районы - о 2 человека.

Кромской, Глазуновский, Покровский, Ливенский районы - по 1 человеку с подтвержденным диагнозом.

Таким образом из 34 муниципальных районов области случаи заболевания COVID-19 есть уже в 11 районах.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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