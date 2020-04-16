Андрей Клычков о коронавирусе: активизировалось инфицирование через контакт

16 Апр 2020 2020-04-16T16:53:02+03:00

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Из 32 новых заболевших за последние сутки коронавирусом орловцев 19 человек заразились через контакт. Об этом рассказала губернатор Андрей Клычков.

Как уже сообщала своим читателям "КП", на 16 апреля 2020 года подтверждено сразу 32 случая заражения. Часть из них завозные (13 человек "привезли" болезнь из других регионов), но большее число пациентов заболели уже контактным путем. Это значит, что вирус в буквальном смысле слова подстерегает орловцев за углом. Власти призывают жителей региона быть особенно внимательными и к своему здоровью, и к безопасности окружающих.

- Вирус поджидает за каждым углом, - в магазине, у мусоропровода, домофона, на детской площадке. Каждый человек не из вашего круга совместного проживания может невольно причинить вам вред. Сейчас только от нас всех зависит, как глубоко болезнь поразит нашу область, наши семьи! Спасение только одно - самодисциплина, жесточайшая ответственность, максимальные санитарно-гигиенические правила. Еще раз прошу вас соблюдать все ограничительные меры. Это – реальный щит от нападения коронавируса, - написал Андрей Клычков в соцсетях.

Такая ситуация складывается на Орловщине и в соседних областях

Телефоны горячих линий:

- Роспотребнадзор 42-91-82

- Департамент здравоохранения 43-53-25.

ИСТОЧНИК KP.RU