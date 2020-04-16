Орловцев приглашают на online-викторину о Великой Отечественной войне
15 апреля Централизованная библиотечная система города Орла запустила новую online-викторину «Орел – город воинской славы». Испытание для интеллектуалов специально приурочили к 75-летию Великой Победы.
Стать участником викторины очень просто. Для этого нужно зайти на официальный сайт ЦБС, заполнить в специальном поле свое ФИО, возраст, контактный телефон (если вы победите, вас пригласят на награждение) и приступить к ответу на вопросы.
Участникам предстоит ответить на 15 вопросов, связанных с историей оккупации Орловской области, подпольного и партизанского движения, знаменитых героях. Не обойдется и без вопросов на логику и сообразительность.
- Для каждого вопроса викторины дается несколько вариантов ответов, из которых участники выбирают один, единственно верный. Победители online-викторины (их традиционно бывает несколько) получат ценные призы. Спешите участвовать! – говорят библиотекари.
Викторина продлится до 15 июля. Итоги и правильные ответы огласят на сайте 20 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU