В Орле из-за коронавируса у питомцев конного двора тают запасы корма

16 Апр 2020 2020-04-16T15:55:46+03:00

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В Орле питомцы конного двора "Вязки" нуждаются в поддержке. Из-за коронавируса любимая многими горожанами конюшня закрыта, соответственно заработка нет, а лошадям нужны корма, витамины, ветеринарные услуги.

Конный двор попросил орловцев поддержать питомцев в трудную минуту. Так как запасы корма тают с каждым днем, конюшня предлагает скидку на все услуги 10% до конца апреля. То есть можно сейчас купить абонемент на ту или иную услугу, а воспользоваться им когда ограничительные меры по коронавирусу будут сняты. Также можно взять шефство над той или иной лошадкой, заплатив за ее корм: в месяц на еду нужно 5000 рублей. К лошади можно будет приезжать, проводить с ней время.

Третий вариант помощи - просто поддержать конный двор деньгами. Любая посильная помощь будет кстати! Реквизиты, по которым можно осуществить перевод, здесь.

Информацию можно уточнить по телефону 89208108935 или в группе конного двора Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU