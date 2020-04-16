«Свободное пространство» онлайн: орловцев приглашают на спектакли всей семьей

16 Апр 2020 2020-04-16T15:47:11+03:00

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Уже почти месяц орловские театры закрыты из-за коронавируса. Но жизнь не стоит на месте. Культура отправилась в онлайн пространство. Теперь посмотреть любимые спектакли можно не выходя из дома, сидя на диване.

На этой недели театр «Свободное пространство» порадует своих зрителей тремя спектаклями. Каждый из них можно будет посмотреть в течение пяти дней после начала показа.

Еще во вторник, 14 апреля, стартовал показ мюзикла «Мышеловка» Александра Журбина. В основу сюжета лег роман Агаты Кристи. Без сомнения он порадует любителей детективных историй и интриг, связанных с расследованием убийств. Посмотреть постановку можно здесь.

16 апреля стартовал показ волшебной истории «Принц-кролик». Спектакль идеально подойдет для семейного просмотра. Историю о чуде, вере в свою мечту, любви, сказочных принцах и принцессах можно посмотреть прямо сейчас.

Суббота, 18 апреля, орловцев ждет легендарный спектакль, который и спустя десятилетия не потерял свою актуальность. Мюзикл «Иисус» начнут показывать в 17 часов. Ссылка на него появится в официальной группе театра в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU