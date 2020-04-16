Орловец разобрал часть железной дороги и сдал на металл

16 Апр 2020 2020-04-16T14:42:08+03:00

56-летнего мужчину задержали, ему грозит наказание по закону

Изменить размер текста: A A

Житель Орловской области разобрал часть железной дороги и попытался продать украденное. Разжиться деньгами незаконным путем не удалось: мужчину поймали при попытке сбыть похищенное.

Инцидент произошел в Ливенском районе. Начальник железнодорожной станции заметил, что пропали подкладки рельсовых скреплений. Пришлось обращаться в транспортную полицию. 56-летнего похитителя задержали прямо в пункте приема металла, куда он привез украденное, чтобы сдать и получить деньги.

- Злоумышленником оказался 56-летий рабочий ТЭЦ города Ливны. Похищенное имущество изъято. В отношении данного гражданина дознанием ЛО МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке" в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU