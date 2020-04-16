2020-04-16T14:42:08+03:00
Происшествия

Орловец разобрал часть железной дороги и сдал на металл

56-летнего мужчину задержали, ему грозит наказание по закону
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Житель Орловской области разобрал часть железной дороги и попытался продать украденное. Разжиться деньгами незаконным путем не удалось: мужчину поймали при попытке сбыть похищенное.

Инцидент произошел в Ливенском районе. Начальник железнодорожной станции заметил, что пропали подкладки рельсовых скреплений. Пришлось обращаться в транспортную полицию. 56-летнего похитителя задержали прямо в пункте приема металла, куда он привез украденное, чтобы сдать и получить деньги.

- Злоумышленником оказался 56-летий рабочий ТЭЦ города Ливны. Похищенное имущество изъято. В отношении данного гражданина дознанием ЛО МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке" в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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