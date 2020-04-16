16 Апр 2020 2020-04-16T13:46:15+03:00

Трое орловцев на тракторе снесли подвал на чужой даче и украли рельсы Фото: Архив "КП"

Вернувшиеся на участок дачники обнаружили только обвалившуюся крышу и несколько труб

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В Дмитровском районе дачники остались без подвала. Неизвестные снесли его на тракторе и забрали с собой его металлический каркас.

О происшествии им сообщили соседи по дачному участку. Когда владельцы приехали на место, то воришек уже не было, а на земле валялась обрушившаяся крыша и несколько труб от подвала.

- Были похищены металлические рельсы, из которых был выполнен каркас постройки. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению причастны трое орловцев 27 лет, 29 и 37 лет, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время для воришек избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU