2020-04-16T13:31:56+03:00
Общество

С орловских улиц и дворов вывезли 315 кубометров мусора

В областном центре продолжается экологическая очистка и озеленение территорий
Наталья Меркулова
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С орловских улиц и дворов вывезли 315 кубометров мусора стихийных свалок. Фото: пресс-служба администрации ОрлаС орловских улиц и дворов вывезли 315 кубометров мусора стихийных свалок. Фото: пресс-служба администрации Орла
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1 апреля в Орле стартовал ежегодный экологический двухмесячник. Вооружившись средствами индивидуальной защиты коммунальщики и экобригады начали ликвидировать стихийные свалки и очищать дворы от грязи и пыли.

Всего сначала месяца было вывезено 315 кубометров мусора. Рекорд пока за Советским районом – 150 кубометров. В Железнодорожном районе коммунальщики убрали 110 кубометров, в Заводском – 35, а в Северном – 20.

На орловских улицах продолжаются озеленительные работы. Молодые деревья и кустарники появились на улицах Емлютина, Комсомольской и Зеленина (Заводской район), улицах Горького, Левый берег Орлика, 60-летия Октября, Наугорского шоссе и сквере Семьи (Советский район).

Кроме того, в Железнодорожном высажено 70 деревьев и 52 кустарника (большая часть вдоль Ливенской улицы), а Северном – на улице Раздольной.

- Сезонные работы по благоустройству Орла набирают обороты. Коммунальные службы города продолжают борьбу с несанкционированными свалками. Администрация города в очередной раз просит жителей складировать мусор только в специально отведенных для этого местах и не создавать стихийных свалок, – рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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