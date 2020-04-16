С орловских улиц и дворов вывезли 315 кубометров мусора
1 апреля в Орле стартовал ежегодный экологический двухмесячник. Вооружившись средствами индивидуальной защиты коммунальщики и экобригады начали ликвидировать стихийные свалки и очищать дворы от грязи и пыли.
Всего сначала месяца было вывезено 315 кубометров мусора. Рекорд пока за Советским районом – 150 кубометров. В Железнодорожном районе коммунальщики убрали 110 кубометров, в Заводском – 35, а в Северном – 20.
На орловских улицах продолжаются озеленительные работы. Молодые деревья и кустарники появились на улицах Емлютина, Комсомольской и Зеленина (Заводской район), улицах Горького, Левый берег Орлика, 60-летия Октября, Наугорского шоссе и сквере Семьи (Советский район).
Кроме того, в Железнодорожном высажено 70 деревьев и 52 кустарника (большая часть вдоль Ливенской улицы), а Северном – на улице Раздольной.
- Сезонные работы по благоустройству Орла набирают обороты. Коммунальные службы города продолжают борьбу с несанкционированными свалками. Администрация города в очередной раз просит жителей складировать мусор только в специально отведенных для этого местах и не создавать стихийных свалок, – рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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