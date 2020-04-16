В Орловской области выбрали победителя конкурса «Воспитатель года»

16 Апр 2020 2020-04-16T12:36:46+03:00

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В Орловской области назвали имя победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России». Впервые за всю историю итоги соревнований в профессиональном мастерстве прошли в режиме «онлайн».

Финальными испытаниями для конкурсантов стала защита своих разработок «Мой успешный проект» и «Профессиональный разговор». Ведущим круглого стола в режиме видеоконференцсвязи стал руководитель детского технопарка "Кванториум" Виктор Ланцев.

- После подсчета баллов жюри пришло к однозначному выводу – абсолютным победителем регионального этапа конкурса стала Наталья Николаевна Гольцова, воспитатель детского сада № 88 города Орла. Она выступала под девизом: «Смотреть на мир глазами детей и не переставать этому удивляться!», - рассказали «КП» в Институте развития образования Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU