2020-04-16T12:13:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Все прибывающие в Орловскую область обязаны на две недели самоизолироваться

Профилатическая мера касается как тех, кто прибыл из-за рубежа, так и приезжих из других регионов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_official
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В Орловской области все приезжающие обязаны на две недели самоизолироваться. Мера, принятая правительством региона, обязательна: большая часть заболевших коронавирусом "привезла" его из Москвы или других регионов.

Указ об обязательном домашнем карантине для приезжих губернатор подписал в первых числах апреля. Им предусмотрена обязательная изоляция для всех орловцев, или гостей региона, прибывших из Москвы, МО или других регионов России. Соблюдать ее нужно в течение двух недель: это время инкубационного периода коронавируса.

Чтобы контролировать ситуацию, на всех основных въездных магистралях (Московское, Курское, Липецкое, Калужское, Брянское направления) выставлены учетно-заградительные посты. Здесь дежурят медики, полицейские, ОМОН. Въезжающим в обязательном порядке измеряют температуру.

- Поток людей, возвращающихся в область, увеличился, поэтому посты усилены Росгвардией. Это вынужденная мера. Мы не имеем права впускать людей в область без проверки состояния здоровья, - отметил Андрей Клычков.

Для нарушителей двухнедельной изоляции на законодательном уровне предусмотрена не только административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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