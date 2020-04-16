Орловцы увидят пасхальное богослужение из Богоявленского собора в прямом эфире
Из-за распространения короновирусной инфекции в этом году орловцев просят провести праздник Пасхи дома. Прихожан призвали не ходить в храмы, пока сохраняется угроза.
В связи с этим верующим покажут прямую трансляцию пасхального богослужения из Богоявленского собора по телевизору и в сети Интернет. Праздничную службу можно будет увидеть дистанционно в формате HD во всех деталях.
Во время праздничной службы будут работать 4 съемочные бригады телеканала «Первый Областной». Находясь дома, телезрители увидят больше, чем если бы сами присутствовали в храме − камеры будут размещены даже в алтаре, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Прямой эфир начнется 18 апреля в 23.30 на телеканале «Первый Областной» и на телеканале ОТР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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