Орловцы увидят пасхальное богослужение из Богоявленского собора в прямом эфире

16 Апр 2020 2020-04-16T11:58:27+03:00

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Из-за распространения короновирусной инфекции в этом году орловцев просят провести праздник Пасхи дома. Прихожан призвали не ходить в храмы, пока сохраняется угроза.

В связи с этим верующим покажут прямую трансляцию пасхального богослужения из Богоявленского собора по телевизору и в сети Интернет. Праздничную службу можно будет увидеть дистанционно в формате HD во всех деталях.

Во время праздничной службы будут работать 4 съемочные бригады телеканала «Первый Областной». Находясь дома, телезрители увидят больше, чем если бы сами присутствовали в храме − камеры будут размещены даже в алтаре, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Прямой эфир начнется 18 апреля в 23.30 на телеканале «Первый Областной» и на телеканале ОТР.

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ИСТОЧНИК KP.RU