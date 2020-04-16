2020-04-16T11:35:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Орле и области: оперштаб озвучил подробности

Коронавирус диагностирован у приезжих из-за рубежа и Москвы и у тех, кто контактировал с ними
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В региональном оперативной штабе озвучили подробности о новых заболевших коронавирусом. Как уже сообщала "Комсомолка", 16 апреля 2020 года подтвердилось еще 32 случая заражения коронавирусом у жителей Орловской области.

Как сообщает оперштаб, заболевшие либо вернулись в регион из-за рубежа и Московской области, либо контактировали с ранее заболевшими. В общей сложности диагноз подтвержден у 73 человек, семеро уже выздоровили. Таким образом на сегодняшний день болеющих 66 человек.

- В настоящее время 18 граждан с коронавирусом проходят лечение в стационаре медицинских учреждений. 54 человека без COVID-19 находятся на карантине в медицинских учреждениях: 36 – в Городской больнице им. Боткина, 6 – в Мценской ЦРБ, 10 – в НКМЦ им. З. И. Круглой, 2 – в детском лагере «Ветерок» (обсерватор), - сообщает оперативный штаб.

На самоизоляции почти полторы тысячи человек: они вернулись из-за рубежа, либо контактировали с больными. Снято с наблюдения 1407 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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