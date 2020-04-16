2020-04-16T11:03:06+03:00
Происшествия

Орловец попался со свертком наркотиков в Ливнах

40-летний мужчина утверждает, что приобрел товар «для себя»
Наталья Меркулова
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Орловец попался со свертком наркотиков в ЛивнахОрловец попался со свертком наркотиков в ЛивнахФото: Архив "КП"
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В Ливнах полицейские задержали 40-летнего местного жителя со свертком наркотиков. Мужчина утверждает, что купил его для личного употребления.

Ливенцев полиция заинтересовалась после того, как в отдел по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ливенский» поступила оперативная информация, что тот может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Вскоре сведения подтвердились.

При проведении личного досмотра у мужчины изъяли сверток с неизвестным веществом. Его направили на исследование в Экспертно-криминалистическом центре УМВД, где подтвердилось – это синтетический наркотик (так называемые «соли») массой 0,77 грамма.

- Мужчина признался, что приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом для личного потребления. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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