2020-04-16T11:00:37+03:00
Общество

Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом

Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции
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Несмотря на то, что абсолютное большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, сегодня можно решить на портале «ДомКлик» от Сбербанка, тем не менее для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. Банк решил эту проблему, организовав выезд сотрудника к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы люди могли решить жилищный вопрос даже в сложившихся обстоятельствах. Мы понимаем, что многие сейчас находятся в подвешенном состоянии "посередине" сделки, и знаем, как это исправить. Сотрудники, которые выезжают домой к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и должным образом проинструктированы. Подчеркну, что остальные аспекты ипотеки — выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее — не требуют офлайн-встреч и без проблем реализуются дистанционно на портале "ДомКлик", поэтому на них текущая ситуация никак не влияет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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