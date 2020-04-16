16 Апр 2020 2020-04-16T11:30:30+03:00

На 16 апреле 2020 года в регионе диагноз "коронавирус" поставлен 73 людям

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В Орловской области подтверждено 32 новых случая заболевания коронавирусом. На 16 апреле 2020 года в регионе диагноз "коронавирус" поставлен 73 людям.

Информацию о новых зараженных сообщил федеральный оперативный штаб, а позже подтвердил и региональный. Прирост заболевших в регионе высокий, как было отмечено вчера на заседании регионального оперштаба. Ограничительные меры продолжают действовать, власти призывают орловцев соблюдать их. Ведь негативная динамика на лицо: 5 заболевших за сутки, 7, а затем 32.

На въездах в регион продолжают работу учетно-заградительные посты, которые проверяют всех въезжающих. Ведь, по словам губернатора Андрея Клычкова, именно они представляют угрозу, привозят коронавирус из других регионов. Как сообщил орловский оперштаб, заболевшие либо вернулись в регион из-за рубежа и Московской области, либо контактировали с ранее заразившимися.

Всего же в России за сутки подтверждено 3448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Следите за нашими новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU