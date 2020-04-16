2020-04-16T10:33:24+03:00
Общество

Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала

Взаимодействие банка с Пенсионным фондом осуществляется автоматически в защищенной системе электронного документооборота
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Теперь для оформления ипотечного кредита в ПАО Сбербанк клиенту не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд РФ за справкой об остатке средств на сертификате и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала.

Новая технология доступна для клиентов по всей стране, которые подают заявки на ипотечные кредиты с 15 апреля 2020 года. Оформить ипотеку с использованием материнского капитала можно онлайн на DomClick.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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