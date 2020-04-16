Под Орлом "Рено" протаранил "Ниву" при обгоне

16 Апр 2020 2020-04-16T10:31:51+03:00

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В Орловской области молодой водитель на легковом "Рено" учинил ДТП с пострадавшим. Парень при обгоне врезался в отечественный внедорожник "Нива Шевроле".

Авария произошла накануне, 15 апреля. Примерно в половине шестого вечера 25-летний водитель легковой иномарки ехал по дороге "Разбегаевка-Васильевка" со стороны Орла в направлении поселка Глазуновка. В какой-то момент он стал обгонять впереди идущий транспорт, однако маневр оказался неуадычным.

- Водитель допустил столкновение с автомобилем "Шевроле Нива" под управлением 41-летней женщины, которая двигалась впереди в попутном направлении и осуществляла поворот налево. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU