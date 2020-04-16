Бунинка приглашает орловцев на библиоквест «Война. Победа. Память» онлайн

16 Апр 2020 2020-04-16T10:47:31+03:00

Библиотека им. Бунина приглашает орловцев на библиоквест «Война. Победа. Память» онлайн Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Орловская областная библиотека им. Бунина приглашает орловцев на онлайн-квест «Война. Победа. Память». Игроки смогут стать участниками захватывающего путешествия по библиотеке, выполнять задания и разгадывать тайны не выходя из дома.

Событие пройдет в новом форме впервые. Состоится оно 25 апреля в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2020. Память нашей Победы».

Главной площадкой для игры станет официальный сайт библиотеки. Участникам предстоит «прогуляться» по ее отделам, выполнить тематические задания и записывать правильные ответы в маршрутных листах. Их после окончания квеста нужно будет отправить на электронную почту учреждения.

- Тот, кто быстрее и правильнее выполнит все задания – получит приз. Новый формат квеста позволит играть не только командам, но и индивидуальным участникам, - рассказали «Комсомолке» в библиотеке им. Бунина.

Желающих принять участие в библиоквесте просят заранее зарегистрироваться и прислать заявку почту biblioquest-2016@ya.ru. Игра стартует в 19 часов.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU