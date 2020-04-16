Зарезавшая приятеля орловчанка отправится под суд

16 Апр 2020 2020-04-16T09:53:10+03:00

Поножовщина со смертельным исходом произошла в деревне Ореховка в прошлом году

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Орловские следователи закончили расследование дела об убийстве в деревне Ореховка Залегощенского района. Вскоре жительница сел, расправившаяся со своим приятелем, предстанет перед судом.

Из материалов уголовного дела известно, что 16 ноября 2019 года дама пригласила друзей к себе домой на застолье. Однако вскоре, выпив, она поссорилась со своим 56-летним знакомым. Не уладив конфликт словами, она перешла к действию – ударила собутыльника в сердце ножом. Мужчина скончался на месте.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU