Зарезавшая приятеля орловчанка отправится под суд
Орловские следователи закончили расследование дела об убийстве в деревне Ореховка Залегощенского района. Вскоре жительница сел, расправившаяся со своим приятелем, предстанет перед судом.
Из материалов уголовного дела известно, что 16 ноября 2019 года дама пригласила друзей к себе домой на застолье. Однако вскоре, выпив, она поссорилась со своим 56-летним знакомым. Не уладив конфликт словами, она перешла к действию – ударила собутыльника в сердце ножом. Мужчина скончался на месте.
- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU