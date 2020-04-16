Орловским предпринимателям помогут выплатить зарплату сотрудникам в самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T09:30:28+03:00

Расчет на каждого работника будут производить по МРОТ

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Орловскому малому и среднему бизнесу, пострадавшего от коронавируса, помогут выплатить зарплату сотрудникам в апреле и мае. Расчет на каждого работника будут производить по МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

Согласно распоряжению Президента РФ Владимира Путина, помощь предпринимателям от государства будет безвозмездной. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом численности работников (по состоянию на 1 апреля).

- По каждому из базовых опорных секторов экономики будут проработаны отдельные меры поддержки. Для системообразующих предприятий будет введен новый специальный кредитный продукт — льготный кредит на пополнение оборотных средств. Его можно будет использовать для обеспечения текущей деятельности, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU