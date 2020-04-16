211 промпредприятий продолжили работу в Орловской области во время самоизоляции
В Орловской области в период борьбы с коронавирусом продолжают работу 211 промышленных предприятий. Их сотрудников обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
Об этом 15 апреля, на заседании регионального оперативного штаба, рассказал руководитель Департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.
- Руководители предприятий, которые получили разрешение на ведение производственной деятельности взяли на себя обязательства по соблюдению санитарных и эпидемиологических мер безопасности. Большая часть предприятий обеспечена не только средствами защиты, но и бесконтактными термометрами, - подчеркнул Геннадий Павлович.
Не у дел пока остаются еще 809 предприятий. Поэтому для тех, кто вынужден был остановить работу, в области ввели ряд льгот, безвозмездных выплат и отменили три региональных налога за второй квартал 2020-го года. Подробнее здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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