2020-04-16T09:32:24+03:00
Экономика

211 промпредприятий продолжили работу в Орловской области во время самоизоляции

Не у дел все еще находятся 809 производств
Наталья Меркулова
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211 промышленных предприятий получили разрешение на работу в Орловской области во время самоизоляции211 промышленных предприятий получили разрешение на работу в Орловской области во время самоизоляцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области в период борьбы с коронавирусом продолжают работу 211 промышленных предприятий. Их сотрудников обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Об этом 15 апреля, на заседании регионального оперативного штаба, рассказал руководитель Департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.

- Руководители предприятий, которые получили разрешение на ведение производственной деятельности взяли на себя обязательства по соблюдению санитарных и эпидемиологических мер безопасности. Большая часть предприятий обеспечена не только средствами защиты, но и бесконтактными термометрами, - подчеркнул Геннадий Павлович.

Не у дел пока остаются еще 809 предприятий. Поэтому для тех, кто вынужден был остановить работу, в области ввели ряд льгот, безвозмездных выплат и отменили три региональных налога за второй квартал 2020-го года. Подробнее здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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