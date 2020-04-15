Александр Румянцев: прирост заболеваемости коронавирусом в Орловской области высокий

15 Апр 2020 2020-04-15T20:22:25+03:00

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Глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на сегодняшнем, 15 апреля, заседании оперативного штаба. Главный тезис - прирост заболеваемости выской.

Несмотря на то, что минувшие сутки заболевших на Орловщине не прибавилось, динамика тревожная. 41 человек с подтвержденным диагнозом, всего обследовано больше 4 тысяч 300 орловцев. Из них в связи с состоянием здоровья - больше 2 тысяч 700 человек.

- За всеми лицами с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию установлено медицинское наблюдение в условиях медицинских стационаров или в условиях домашней изоляции. Определены контактные лица, проведено лабораторное обследование. За контактными лицами также проводится медицинское наблюдение по месту регистрации, - цитирует Румянцева пресс-служба правительства области.

Роспотребнадзор просит жителей региона оставаться дома. При ухудшении самочувствия вызвать врача на дом. Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора: (4862) 42-91-82.

ИСТОЧНИК KP.RU