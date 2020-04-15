2020-04-15T16:54:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор попросил жителей Орловской области Пасху отметить дома

Из-за коронавируса проведение пасхальной службы в этом году несколько изменится
Ольга СУПОНЕВА
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Митрополия не может запретить орловцам придти в храм на Пасху, но отпраздновать ее лучше дома в нынешних реалияхМитрополия не может запретить орловцам придти в храм на Пасху, но отпраздновать ее лучше дома в нынешних реалияхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Губернатор Орловской области попросил жителей региона в этом году отмечать праздник Пасхи дома. Это нужно для обеспечения безопасности самих же орловцев в условиях распространения коронавируса.

Тема обсуждалась сегодня, 15 апреля, на заседании оперативного штаба. Губернатор отметил, что уважает чувства верующих, но нужно позаботиться о безопасности людей. Прихожан призвали не ходить в храмы, пока сохраняется угроза. В случае, если на пасхальную службу придет много людей, проводить заутреню будут не в храмах, а на улице. А волонтеры проследят, чтобы верующие были друг от друга на безопасной дистанции.

- Орловское духовенство руководствуясь благословением Патриарха Кирилла, призывает прихожан к домашней молитве до снятия карантинных ограничений. Деятельность храмов и монастырей осуществляется также в соответствии с рекомендациями специалистов Роспотребнадзора. Минимизировано совершение Таинства Причастия в храмах, оно проводится на дому. Кроме того, в храмах отменено отпевание усопших, оно проводится на улице, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Запретить людям придти в храм на Пасху митрополия не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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