2020-04-15T15:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса жители Орловской области могут остаться без газет

Киоскам "Роспечати" не выдали разрешение на работу
Ольга СУПОНЕВА
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Киоски с прессой закрытыКиоски с прессой закрытыФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жители Орловской области из-за коронавируса могут остаться без печатной прессы. Газетные киоски "Роспечати" не получили разрешения на работу.

4 апреля правительство области подписало постановление, дающее зеленый организациям, на которые не распространяется запрет на работу во время коронавируса. Предприниматели сотнями стали подавать заявки на получение разрешений о работе. Рассматривает их Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, вернуться к работеразрешают далеко не всем организациям. Так на поданную 7 апреля заявку ответили отказом "Роспечати". Киоски, рспространяющие печатные издания как регионального, так и федерального уровня, оказались не у дел.

Орловцы могут остаться без газет Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы могут остаться без газетФото: Ольга СУПОНЕВА

В то же время 3 апреля Министерство промышленности России постановило: в соответствии с Указом Президента от 23.03.2020 года обеспечить функционирование на территории страны организаций, которые занимаются производством, выпуском, распространением печатных СМИ, так как они относятся к организациям непрерывного цикла. Главам регионов было разослано это постановление.

Орловцы могут остаться без газет Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы могут остаться без газетФото: Ольга СУПОНЕВА

В настоящее время редакция "КП-Орел" направила запрос в профильный департамент с просьбой разъяснить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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