2020-04-15T14:53:12+03:00
Звезды

Орловцам предложили поучаствовать в музыкальном батле не выходя из дома

Победителей выберут в открытом голосовании в соцсетях
Наталья Меркулова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

17 апреля в Орловской области стартует виртуальный конкурс авторской песни. Каждый желающий, не выходя из дома, сможет повеселиться, пошутить, а заодно и поделиться своим музыкальным талантом.

Стать участником просто. Берите любой музыкальный инструмент (даже самодельный), записывайте песню собственного сочинения и отправляйте видео на электронную почту областного Центра народного творчества oocnt57@yandex.ru.

- Все видеозаписи участников конкурса будут опубликованы в нашей группе в соцсетях. Победителем станет тот, кто наберет лайков большее всех, - рассказали «КП» в Центре народного творчества.

Конкурс проводится до 17 мая. Подробнее здесь.

(18+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор попросил жителей Орловской области Пасху отметить дома
Из-за коронавируса жители Орловской области могут остаться без газет
Орловцам предложили поучаствовать в музыкальном батле не выходя из дома
Орловец забрался в парикмахерскую и украл принадлежности для стрижки
Орловский бизнес, пострадавший от коронавируса, освободят от налогов за 2 квартал 2020 года
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
Орловские библиотекари могут получить по 34 тысячи рублей за инновации и креатив
Ямы на орловских дорогах начали латать горячим асфальтобетоном
Орловцев приглашают на мероприятия Центра народного творчества онлайн
Коронавирус в Орле: выздоровело 7 человек
За день в Орловской области сгорели две дачи
Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей
Орловец, напавший на двух женщин и полицейского, отправится под суд
Пожилых орловцев на самоизоляции предупреждают: в регионе активизировались псевдоволонтеры
Музей Тургенева запустил онлайн-выставку старинных пасхальных открыток
Креативных орловцев приглашают на арт-кластер «Тавриды»
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Выкрасить дорожные ограждения в Орле коммунальщики обещают к 9 мая
Тесты на коронавирус из Орла больше не будут отправлять в Москву
Андрей Клычков о коронавирусе: "Здравый оптимизм начинает улетучиваться"
Коронавирус в Орле: на въездах в область дежурит ОМОН
Орловцев попросили не ездить в липецкие монастыри на Пасху
В орловскую колонию пытались доставить запрещенные предметы
Орловцы заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки
Орловцы заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки
В Орле 12 молодым актерам назначили губернаторские стипендии
В Орловской области выплаты на детей до трех лет получат 5,5 тысяч семей
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
МЧС: В ближайшие сутки в Орловской области ухудшится погода