Орловцам предложили поучаствовать в музыкальном батле не выходя из дома
17 апреля в Орловской области стартует виртуальный конкурс авторской песни. Каждый желающий, не выходя из дома, сможет повеселиться, пошутить, а заодно и поделиться своим музыкальным талантом.
Стать участником просто. Берите любой музыкальный инструмент (даже самодельный), записывайте песню собственного сочинения и отправляйте видео на электронную почту областного Центра народного творчества oocnt57@yandex.ru.
- Все видеозаписи участников конкурса будут опубликованы в нашей группе в соцсетях. Победителем станет тот, кто наберет лайков большее всех, - рассказали «КП» в Центре народного творчества.
Конкурс проводится до 17 мая. Подробнее здесь.
(18+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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