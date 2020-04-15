15 Апр 2020 2020-04-15T14:24:01+03:00

Орловец забрался в парикмахерскую и украл принадлежности для стрижки Фото: Архив "КП"

Мужчина оставил ливенскую бизнесвумен без четырнадцати с половиной тысяч рублей

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Ночью в Ливнах обворовали парикмахерскую и вынесли из нее монитор от компьютера, парфюмерию и принадлежности для стрижки. Владелица салона разом лишилась четырнадцати с половиной тысяч рублей.

Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в парикмахерской. Оказалось, воришка забрался в помещение через запасную дверь. Вскоре он был задержан и не стал отрицать своей вины.

- Установить личность злоумышленника полицейским удалось в течение дежурных суток. Им оказался 37-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением». Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU