Орловец забрался в парикмахерскую и украл принадлежности для стрижки
Ночью в Ливнах обворовали парикмахерскую и вынесли из нее монитор от компьютера, парфюмерию и принадлежности для стрижки. Владелица салона разом лишилась четырнадцати с половиной тысяч рублей.
Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в парикмахерской. Оказалось, воришка забрался в помещение через запасную дверь. Вскоре он был задержан и не стал отрицать своей вины.
- Установить личность злоумышленника полицейским удалось в течение дежурных суток. Им оказался 37-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением». Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU