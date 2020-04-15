15 Апр 2020 2020-04-15T13:46:22+03:00

Орловский бизнес, пострадавший от коронавируса, освободят от налогов за 2 квартал 2020 года Фото: Архив "КП"

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Сегодня, 15 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса в очередной раз встал вопрос о помощи малому и среднему бизнесу, по которому больше всего ударили ограничительные меры.

Глава Орловской области Андрей Клычков принял решение освободить предпринимателей от региональных налогов за 2 квартал 2020 года. Это налог на имущество, на прибыль и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Список наиболее пострадавших включает в себя системообразующие организации регионального, городского и районного масштаба. Продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом ведет к вынужденному запрету на их деятельность. Поэтому в целях стабилизации их финансово-экономического состояния и принято освободить предприятия от ряда налогов, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

С полным списком сфер экономической деятельность, освобожденных от указанных налогов, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU