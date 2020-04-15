2020-04-15T13:19:52+03:00
Звезды

Орловские библиотекари могут получить по 34 тысячи рублей за инновации и креатив

В областном центре стартовал конкурс «Лучший работник библиотек»
Наталья Меркулова
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Орловские библиотекари готовятся доказать, что в библиотеке некогда скучать! Фото: ЦБС г. ОрлаОрловские библиотекари готовятся доказать, что в библиотеке некогда скучать! Фото: ЦБС г. Орла
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В Орле стартовал ежегодный конкурс «Лучший работник библиотек». Профессионалы поборются за почетное звание и премию в 34 тысячи рублей.

По традиции конкурс будет проходить заочно. Претенденты на победу должны подготовить портфолио, презентацию о себе и своих успехах, а также рассказать о внедренных ими инновациях и креативных формах работы.

Жюри будет оценивать достижения каждого библиотекаря по бальной системе и строгой системе критериев. Учтут и наличие почетных грамот, благодарностей, фото и видео с мероприятий, научную деятельность.

Подать заявку и портфолио нужно успеть до 30 апреля в управление культуры администрации Орла. Уточнить интересующую информацию можно по телефону: 76-37-68.

- Представленные материалы жюри рассмотрит с 1 по 15 мая. Среди участников конкурса выберут трех победителей, которых торжественно наградят на праздничном мероприятии, приуроченном к Всероссийскому дню библиотек (27 мая), - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, в этом году несколько орловских библиотек перейдут на новый формат работы и станут модельными. Подробнее здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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