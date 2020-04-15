Ямы на орловских дорогах начали латать горячим асфальтобетоном
В Орле приступили к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном. До 31 мая выбоины уберут на 19 городских дорогах.
Бригады МУП «Спецавтобазы» уже залатали горячим асфальтобетоном ямы на улицах Герцена, 2-й Курской, Колхозной и МОПРа. 14 апреля к работе на улице Бурова приступила фирма ООО «Каскад».
- 17 апреля завершится прием заявок на еще один конкурс по ямочному ремонту. Победившему подрядчику предстоит залатать ямы на площади около 6,5 тыс. кв. м. Стоимость контракта — 8 млн рублей. «Всего в этом году планируется выполнить 40 тыс. кв.м ямочного ремонта, — пояснил глава администрации Орла Александр Муромский.
При этом оплата будет производиться после экспертизы и оценки качества выполненных работ. Для проверки проб уложенного асфальта с лабораторией КУ ОО «Орёлгосзаказчик» заключен соответствующий контракт.
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ИСТОЧНИК KP.RU