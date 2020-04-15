2020-04-15T12:32:03+03:00
Общество

Ямы на орловских дорогах начали латать горячим асфальтобетоном

Подрядчикам заплатят за ремонт после оценки качества выполненных работ
Наталья Меркулова
Поделиться:
Ямы на орловских дорогах начали латать горячим асфальтобетоном. Фото: пресс-служба администрации ОрлаЯмы на орловских дорогах начали латать горячим асфальтобетоном. Фото: пресс-служба администрации Орла
Изменить размер текста:

В Орле приступили к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном. До 31 мая выбоины уберут на 19 городских дорогах.

Бригады МУП «Спецавтобазы» уже залатали горячим асфальтобетоном ямы на улицах Герцена, 2-й Курской, Колхозной и МОПРа. 14 апреля к работе на улице Бурова приступила фирма ООО «Каскад».

- 17 апреля завершится прием заявок на еще один конкурс по ямочному ремонту. Победившему подрядчику предстоит залатать ямы на площади около 6,5 тыс. кв. м. Стоимость контракта — 8 млн рублей. «Всего в этом году планируется выполнить 40 тыс. кв.м ямочного ремонта, — пояснил глава администрации Орла Александр Муромский.

При этом оплата будет производиться после экспертизы и оценки качества выполненных работ. Для проверки проб уложенного асфальта с лабораторией КУ ОО «Орёлгосзаказчик» заключен соответствующий контракт.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
Орловские библиотекари могут получить по 34 тысячи рублей за инновации и креатив
Ямы на орловских дорогах начали латать горячим асфальтобетоном
Орловцев приглашают на мероприятия Центра народного творчества онлайн
Коронавирус в Орле: выздоровело 7 человек
За день в Орловской области сгорели две дачи
Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей
Орловец, напавший на двух женщин и полицейского, отправится под суд
Пожилых орловцев на самоизоляции предупреждают: в регионе активизировались псевдоволонтеры
Музей Тургенева запустил онлайн-выставку старинных пасхальных открыток
Креативных орловцев приглашают на арт-кластер «Тавриды»
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Выкрасить дорожные ограждения в Орле коммунальщики обещают к 9 мая
Тесты на коронавирус из Орла больше не будут отправлять в Москву
Андрей Клычков о коронавирусе: "Здравый оптимизм начинает улетучиваться"
Коронавирус в Орле: на въездах в область дежурит ОМОН
Орловцев попросили не ездить в липецкие монастыри на Пасху
В орловскую колонию пытались доставить запрещенные предметы
Орловцы заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки
Орловцы заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки
В Орле 12 молодым актерам назначили губернаторские стипендии
В Орловской области выплаты на детей до трех лет получат 5,5 тысяч семей
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
МЧС: В ближайшие сутки в Орловской области ухудшится погода