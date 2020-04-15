Орловцев приглашают на мероприятия Центра народного творчества онлайн
Орловские народники уверены – самоизоляция - не повод хандрить и скучать. Для своих подписчиков в соцсетях, областной Центр народного творчества организовал познавательную и развлекательную программу онлайн.
В рамках акции #ОрловскаяКультураОнлайн Центр предлагает посещать концерты, мастер-классы и знакомиться с народным творчеством Орловщины не выходя из дома.
- На официальный страницах Вконтакте и Инстаграм каждый день появляются новые публикации лучших концертов, организованных центром, аутентичная музыкальная подборка, мастер-классы от ведущих специалистов и мини-игры, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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