2020-04-15T11:45:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: выздоровело 7 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Орле и области, складывающейся на 15 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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7 человек в Орловской области выздоровели7 человек в Орловской области выздоровелиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области 7 человек, под неустанным наблюдением врачей, победили коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 15 апреля 2020 года, сообщил региональный оперативный штаб.

В общей сложности диагноз "коронавирус" на Орловщине подтвержден у 41 человека. Семеро выздоровели, 34 человека все еще больны (в понедельник добавилось 5 пациентов, во вторник 7, за посление сутки диагноз не подтвердился ни у одного пациента). Всего, по сообщению оперштаба, на медицинском карантине 47 орловцев.

1359 находится под наблюдением медиков дома, за весь период с наблюдения снято почти 1400 человек. География распространения COVID-19 в регионе следующая: Орел - 23 больных, Хотынец - 4, Мценск - 4, Знаменское - 3, Орловский район - 3, Верховье -1, Залегощь - 1, Кромы - 1, Покровское - 1.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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