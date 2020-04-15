За день в Орловской области сгорели две дачи

15 Апр 2020 2020-04-15T11:30:49+03:00

14 апреля в Орловской области сгорели две дачи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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За сутки, 14 апреля, в Орловской области сгорело несколько дачных домов. В обоих случаях, специалистам еще предстоит выяснить причины произошедшего.

Первым загорелась дача в поселке Неполодь Орловского района. Огонь здесь вспыхнул в 11 часов утра. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади девять квадратных метров. Стоящий рядом металлический вагончик полностью сгорел. Однако пожарным удалось отстоять от распространявшегося пламени еще один вагончик.

Второе происшествие случилось в районе часа дня в деревне Черногрязка Болховского района.

- В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 18 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. От огня спасена рядом стоящая хозпостройка. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU