За день в Орловской области сгорели две дачи
За сутки, 14 апреля, в Орловской области сгорело несколько дачных домов. В обоих случаях, специалистам еще предстоит выяснить причины произошедшего.
Первым загорелась дача в поселке Неполодь Орловского района. Огонь здесь вспыхнул в 11 часов утра. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади девять квадратных метров. Стоящий рядом металлический вагончик полностью сгорел. Однако пожарным удалось отстоять от распространявшегося пламени еще один вагончик.
Второе происшествие случилось в районе часа дня в деревне Черногрязка Болховского района.
- В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 18 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. От огня спасена рядом стоящая хозпостройка. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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