Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей

15 Апр 2020 2020-04-15T11:11:55+03:00

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«Орловская дезинфекционная станция» приступила к обработке инсектицидами орловских парков и скверов от клещей. Уже зачищена территория Горпарка, Медведевского леса, район Щекотихинского пруда и сквер Орловских партизан.

До конца недели акарицидная обработка пройдет в Разградском парке, парке Ботаника, сквере Комсомольцев, территории около ОГУ им. Тургенева и на бульваре Молодежи.

С 20 апреля работы запланированы в сквере Гуртьева, у библиотеки Бунина, в парке «Дворянское гнездо», в сквере Тургенева, возле Дворца пионеров им Гагарина, в сквере «Орлята», Семинарском парке, на пляже озера Светлая жизнь, в Историко-литературном квартале и в мемориальном парке в честь 400-летия основания Орла.

Препарат, которым ведется обработка, относится к умерено и малоопасным инсектицидам. Поэтому посещать зачищенную территорию не рекомендуют в течение четырех дней.

- Муниципальный контракт стоимостью 192 тысяч рублей предусматривает акарицидную обработку в два этапа: с 14 по 30 апреля и с 17 по 30 июня, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU