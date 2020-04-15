2020-04-15T11:11:55+03:00
Общество

Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей

Обработка против паразитов обойдется облцентру в 192 тысячи рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей. Фото: пресс-служба администрации ОрлаОрловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей. Фото: пресс-служба администрации Орла
Изменить размер текста:

«Орловская дезинфекционная станция» приступила к обработке инсектицидами орловских парков и скверов от клещей. Уже зачищена территория Горпарка, Медведевского леса, район Щекотихинского пруда и сквер Орловских партизан.

До конца недели акарицидная обработка пройдет в Разградском парке, парке Ботаника, сквере Комсомольцев, территории около ОГУ им. Тургенева и на бульваре Молодежи.

С 20 апреля работы запланированы в сквере Гуртьева, у библиотеки Бунина, в парке «Дворянское гнездо», в сквере Тургенева, возле Дворца пионеров им Гагарина, в сквере «Орлята», Семинарском парке, на пляже озера Светлая жизнь, в Историко-литературном квартале и в мемориальном парке в честь 400-летия основания Орла.

Препарат, которым ведется обработка, относится к умерено и малоопасным инсектицидам. Поэтому посещать зачищенную территорию не рекомендуют в течение четырех дней.

- Муниципальный контракт стоимостью 192 тысяч рублей предусматривает акарицидную обработку в два этапа: с 14 по 30 апреля и с 17 по 30 июня, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
Орловские библиотекари могут получить по 34 тысячи рублей за инновации и креатив
Ямы на орловских дорогах начали латать горячим асфальтобетоном
Орловцев приглашают на мероприятия Центра народного творчества онлайн
Коронавирус в Орле: выздоровело 7 человек
За день в Орловской области сгорели две дачи
Орловские парки и скверы начали обрабатывать от клещей
Орловец, напавший на двух женщин и полицейского, отправится под суд
Пожилых орловцев на самоизоляции предупреждают: в регионе активизировались псевдоволонтеры
Музей Тургенева запустил онлайн-выставку старинных пасхальных открыток
Креативных орловцев приглашают на арт-кластер «Тавриды»
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Выкрасить дорожные ограждения в Орле коммунальщики обещают к 9 мая
Тесты на коронавирус из Орла больше не будут отправлять в Москву
Андрей Клычков о коронавирусе: "Здравый оптимизм начинает улетучиваться"
Коронавирус в Орле: на въездах в область дежурит ОМОН
Орловцев попросили не ездить в липецкие монастыри на Пасху
В орловскую колонию пытались доставить запрещенные предметы
Орловцы заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки
Орловцы заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки
В Орле 12 молодым актерам назначили губернаторские стипендии
В Орловской области выплаты на детей до трех лет получат 5,5 тысяч семей
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
МЧС: В ближайшие сутки в Орловской области ухудшится погода