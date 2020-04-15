Орловец, напавший на двух женщин и полицейского, отправится под суд

15 Апр 2020 2020-04-15T10:48:37+03:00

Орловец, попытавшийся ограбить двух женщин и напавший на полицейского, отправится под суд Фото: Архив "КП"

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Орловские следователи закончили расследование дела грабителя и дебошира в поселке Хомутово. 32-летний житель Новодеревеньковского района вскоре предстанет перед судом сразу по нескольким статьям.

Из материалов уголовного дела известно, что ранее судимый мужчина изрядно выпил 20 сентября 2019 года и решил пополнить свой кошелек за чужой счет.

Сначала на улице он напал на незнакомую женщину, схватил за руки и потребовал у нее деньги. Но та успела позвать на помощь прохожих и грабитель сбежал.

В поисках новой жертвы он ушел на другую улицу поселка, где встретил несовершеннолетнюю девушку. Он стал душить ее шарфом и бить ногами, но и на этот раз вовремя подоспели местные жители.

Разъяренный мужчина сбежал и нарвался на полицейского, который потребовал у него пройти медицинское освидетельствование. Дебошир явно не собирался соглашаться, напал на него и ударил несколько ударов в лицо кулаком.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU