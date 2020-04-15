2020-04-15T10:13:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Пожилых орловцев на самоизоляции предупреждают: в регионе активизировались псевдоволонтеры

Мошенники звонят и выманивают деньги за доставку продуктовых наборов
Наталья Меркулова
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В Орловской области активизировались псевдоволонтерыВ Орловской области активизировались псевдоволонтерыФото: Архив "КП"
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В Орловской области активизировались псевдоволонтеры, которые выманивают деньги у пожилых людей. Мошенники звонят и выманивают деньги за доставку продуктовых наборов.

Департамент соцзащиты предупреждает: настоящие волонтеры не берут деньги за доставку, а сами продуктовые наборы – бесплатные (мошенники утверждают, что они стоят 500 рублей).

- Волонтер или социальный работник может прийти только после оставленной заявки о помощи, которую пожилой человек может сделать по телефонам горячей линии: Народный фронт - 8 800 200 34 11, Департамент соцзащиты - 8 800 550 58 82, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, волонтеры стали развозить бесплатные продуктовые наборы в рамках благотворительной акции «Мы вместе» 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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