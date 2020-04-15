Музей Тургенева запустил онлайн-выставку старинных пасхальных открыток
Пока культурные мероприятия в Орловской области отменены из-за коронавирусной инфекции, музеи переходят в онлайн-пространство. Так, литературный музей Тургенева приглашает познакомиться с виртуальной экспозицией, посвященной православному празднику Пасхи.
Выставка "Христос Воскресе" доступна на сайте тургеневского музея. Она собрала в себе редкие старинные экспонаты: почтовые пасхальные открытки из фондов орловских литераторов. Все они принадлежат началу XX века и сохранились до наших времен.
Среди экспонатов - личное из фондов Андреева, Вовчок, Киреевских, Фета, Грановского, Бунина, Апухтина, Тютчева,
Познакомиться с выставкой можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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