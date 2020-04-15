Креативных орловцев приглашают на арт-кластер «Тавриды»

15 Апр 2020 2020-04-15T09:57:38+03:00

Стать участниками проекта могут все причастные к искусству в возрасте от 18 до 35 лет

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Орловцев приглашают принять участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств проекта «Таврида». Арт-событие пройдет в городе Судак (Бухта Капсель).

Первоначально планировалось проводить форум с 1 июня, но из-за коронавируса его могут перенести на более поздний срок. Однако, как говорят организаторы, это не повод отказываться от участия.

Попасть на смену могут студенты, аспиранты, преподаватели, эксперты, специалисты, сотрудники учреждений культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия в форуме претенденту нужно зарегистрироваться на сайте арт-кластера «Таврида» и заполнить анкету.

На арт-смене участников ждут образовательные лекции, встречи с известными людьми и работа в большой творческой команде.

ИСТОЧНИК KP.RU