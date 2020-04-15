Выкрасить дорожные ограждения в Орле коммунальщики обещают к 9 мая
Покраска дорожных ограждений на центральных улицах Орла должны завершиться к 9 мая. Сейчас коммунальщики продолжают работу.
Проверить, как бригады "Спецавтобазы" работают решили главы города Александр Муромский и Василий Новиков накануне, 14 апреля, об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
- Работа осуществляется по всем правилам — в первую очередь ограждения очищают от пыли, грязи и ржавчины, а затем уже наносят краску. В качестве инструмента используются кисти и накатки, а не пульверизатор. Как поясняют специалисты, такая работа занимает чуть больше времени, но и качество значительно лучше, - сообщает пресс-служба.
Ограждения красят на Комсомольской, Красного и Тургеневского мостов. По планам, приведут в порядок их и на Герценском мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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