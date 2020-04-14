Тесты на коронавирус из Орла больше не будут отправлять в Москву

14 Апр 2020 2020-04-14T20:02:48+03:00

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Тесты на коронавирус из Орловской области теперь не будут отправлять в столичные лаборатории для определения результатов. С 15 апреля исследование по каждому предполагаемому заболевшему начнет проводиться внутри региона.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира 14 апреля. Роспотребнадзор готов выявлять заболевание, так что процедура подтверждения диагнозов теперь ускорится.

Напомним, на вечер 14 апреля 2020 года в Орловской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 41 человека, трое из которых выписаны из больницы. По словам губернатора еще двоих также в скором времени ожидает выписка. Однако динамика не радует, с каждым днем число подтвержденных диагнозов увеличивается. Как отметил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, главной причиной заражений является нарушение режима самоизоляции. Власти убедительно просят орловцев оставаться дома.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU