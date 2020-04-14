Андрей Клычков о коронавирусе: "Здравый оптимизм начинает улетучиваться"

14 Апр 2020 2020-04-14T19:46:14+03:00

Глава региона рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, складывающейся в Орле и области на 14 апреля

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Губернатор Орловской области по традиции вышел в прямой эфир в социальных сетях, чтобы рассказать жителям региона о ситуации с коронавирусом. Андрей Клычков поделился фактами, имеющимися на 14 апреля.

- Здравый оптимизм начинает улетучиваться. Во-первых мы видим динамику, во-вторых часть населения не верит в распространение коронавируса в регионе и халатно относится к тому, что происходит, - отметил губернатор.

На сегодняшний день, 14 апреля 2020 года, в Орловской области 41 подтвержденный случая заболевания коронавирусом. Причем если в воскресенье новых заболевших было 0, то в понедельник 5, а сегодня уже 7. Под пристальным наблюдением врачей в обсерваторах находится 47 человек, за день добавилось четверо, в том числе и дети. Основная масса заболевших - контактная группа. К тем районам, где уже были случаи заболевания, добавились те, которые ранее в этот список не входили: Шаблыкинский, Кромской, Покровский. Есть первичное подтвреждение по Болхову, осталось дождаться точного результата.

На сегодняшний вечер подозрения на COVID-19 есть более чем по двум десяткам людей. Тесты сделаны, завтра диагноз либо подтвердится, либо будет опровергнут.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU