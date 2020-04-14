2020-04-14T19:33:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: на въездах в область дежурит ОМОН

Учетно-заградительные посты усилили
Ольга СУПОНЕВА
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Въездные посты в Орловской области усилили ОМОНомВъездные посты в Орловской области усилили ОМОНомФото: Ольга СУПОНЕВА
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На въездах в Орловскую область дежурит ОМОН. Учетно-заградительные посты, созданные в условиях распространения коронавирусной инфекции, усилили.

Напомним, специальные посты на основных магистралях при въезде в регион были созданы для того, чтобы проверить приезжающих в область из других субъектов РФ. Приезжающих встречают медики, измеряют температуру. Мера принята для того, чтобы не допустить завоза коронавируса в регион. В условиях, когда динамика заболеваемости пошла в рост (на сегодня уже 41 заболевший), посты усилили силовиками, чтобы держать ситуацию под контролем.

- Военнослужащие и сотрудники готовы к выполнению поступающих задач. Мы осознаем, что лишь общими усилиями получится предотвратить негативное развитие эпидемиологической обстановки. Каждому орловцу необходимо максимально ответственно отнестись к вынужденным ограничениям, внять рекомендациям здравоохранительных и силовых структур, без необходимости не покидать места проживания, - прокомментировал "Комсомолке" Игорь Баранов, начальник регуправления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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