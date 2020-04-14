14 Апр 2020 2020-04-14T18:52:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловцев попросили не ездить в липецкие монастыри на Пасху. В области ввели ограничения посещения храмов из-за коронавируса.

Ежегодно в храмы и монастыри Липецкой области, в частности город Задонск, приезжает тысячи жителей из других регионов России, в том числе с Орловщины. Однако в 2020 году посетить намоленные места не выйдет. Посещение храмов и монастырей в соседнем регионе ограничил глава липецкого Роспотребнадзора Владимир Бондарев.

На территории Липецкой епархии при проведении Богослужений вводится ограничение посещения гражданами приходов и монастырей. Митрополитом Липецким и Задонским Арсением подписано соответствующее постановление.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU