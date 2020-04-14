Орловцев попросили не ездить в липецкие монастыри на Пасху
Орловцев попросили не ездить в липецкие монастыри на Пасху. В области ввели ограничения посещения храмов из-за коронавируса.
Ежегодно в храмы и монастыри Липецкой области, в частности город Задонск, приезжает тысячи жителей из других регионов России, в том числе с Орловщины. Однако в 2020 году посетить намоленные места не выйдет. Посещение храмов и монастырей в соседнем регионе ограничил глава липецкого Роспотребнадзора Владимир Бондарев.
На территории Липецкой епархии при проведении Богослужений вводится ограничение посещения гражданами приходов и монастырей. Митрополитом Липецким и Задонским Арсением подписано соответствующее постановление.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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