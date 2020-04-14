В орловскую колонию пытались доставить запрещенные предметы

14 Апр 2020 2020-04-14T18:43:22+03:00

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В орловскую исправительную колонию №5, что в Нарышкино, пытались доставить "запрещенку". Сверток с предметами, пользоваться которыми нельзя на территории учреждения, нашли в запретной зоне: внутри здания подведомственного производства.

Инцидент случился накануне, 13 апреля. Сотрудники ИК-5 нашли сверток, обмотанный пленкой. Когда его распаковали оказалось, что внутри спрятаны несколько мобильников и зарядки к ним. Теперь в колонии проводится проверка, как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Организаторам "передачки" грозит штраф

За попытку доставки мобильников на запретную территорию организаторам "передачки" грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU