Орловцы заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки

14 Апр 2020 2020-04-14T17:07:52+03:00

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В Орле горожане заподозрили в пьянстве на рабочем месте водителя маршрутки. С рейса его сняли, а вот от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Инцидент произошел в Заводском районе города. Заметившие странное поведения водителя орловцы обратились к полицейским, на помощь подоспел экипаж ДПС. Указанный автобус остановили для проверки, за рулем был 45-летний водитель, пассажиров в салоне не оказалось. Когда инспекторы попросили предоставить документы и выйти из "Газели".

- Ему было предложено на месте в присутствии понятых пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при помощи алкотестера. Мужчина согласился. Устройство не показало у него наличия алкоголя в крови. Тогда полицейские предложили гражданину проехать в наркологический диспансер для проведения освидетельствования, однако последний отказался, - рассказали о ситуации "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За отказ от освидетельствования на водителя составили протокол, материалы будут переданы в суд. С рейса мужчину сняли, а автобус передали собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU