14 Апр 2020 2020-04-14T16:15:32+03:00

В Орле 12 молодым актерам назначили губернаторские стипендии. Фото: ОГАТ им. Тургенева

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С 1 мая в Орловской области 12 молодым артистам театров начнут получать губернаторские стипендии. Глава региона Андрей Клычков подписал соответствующий указ.

В этом году в списке стипендиатов: Екатерина Автононова, Александр Аксиненко, Олеся Балабанова, Иван Беликов, Сергей Гнедов, Сергей Евдокимов, Марианна Еремеева, Михаил Неженцев, Екатерина Проскурякова, Никита Сухоруких, Алексей Фомин, Максим Шерстюк.

- Ежемесячные стипендии назначены молодым артистам на 2020-2021 год. Главная цель - оказать им дополнительную господдержку и стимулировать повышение профессионального мастерства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Все соискатели губернаторской стипендии выдвигались художественными советами своих театров. Каждый прошел жесткий отбор. Необходимо было соответствовать двум главным требования – иметь стаж не менее 2-х лет и иметь возраст не старше 30 лет.

Также учитывалась занятость в репертуаре, наличие звания лауреата или дипломанта конкурсов и фестивалей, наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU