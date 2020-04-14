14 Апр 2020 2020-04-14T15:52:03+03:00

В Орловской области выплаты на детей до трех лет получат 5,5 тысяч семей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дополнительную поддержку будут оказывать с апреля по июнь 2020 года

Изменить размер текста: A A

С апреля по июнь 2020 года пять с половиной тысяч семей в Орловской области получат дополнительную финансовую поддержку. Ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей выделять на малышей до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

- Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Она не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Прием заявлений на выплату Пенсионный фонд будет проводить до 1 октября. Семья положит деньги за все месяцы с апреля по июнь.

Заявление принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда. Можно подать его и дистанционно через личный кабинет на портале es.pfrf.ru или портале Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU