2020-04-14T14:46:57+03:00
Общество

МЧС: В ближайшие сутки в Орловской области ухудшится погода

Ожидается шквалистый ветер и дождь с мокрым снегом
Ольга СУПОНЕВА
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Погода в Орле и области ухудшитсяПогода в Орле и области ухудшитсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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Непогода в Орловской области задержится. В региональном МЧС жителей региона предупредили: дождь продолжит идти, ожидается мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 18 м/c.

Как сообщает орловский филиал Росгидрометцентра, в ближайшие сутки (с 21.00 14 апреля до 21.00 15 апреля) на территории региона пасмурно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, ночью 6-11, днем 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…+3°С, днем +5С…+10°С.

В МЧС орловцев просят проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности во время плохой погоды.

- Обращаем внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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