Орловской митрополии передали старинную икону Божией Матери
11 апреля меценаты передали Орловской митрополии старинную икону Божией Матери «Балыкинская». Памятное событие произошло накануне Вербного воскресенья в Свято-Троицком храме Орла.
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона образ Богородицы будет храниться в этом храме и будет выставлен для поклонения верующих.
- После передачи иконы архипастырь вместе с настоятелем храма совершил всенощное бдение. Богослужение проходило в канун Недели 6-й Великого поста, празднования Входа Господня в Иерусалим, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
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ИСТОЧНИК KP.RU