Орловской митрополии передали старинную икону Божией Матери

14 Апр 2020 2020-04-14T13:51:11+03:00

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11 апреля меценаты передали Орловской митрополии старинную икону Божией Матери «Балыкинская». Памятное событие произошло накануне Вербного воскресенья в Свято-Троицком храме Орла.

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона образ Богородицы будет храниться в этом храме и будет выставлен для поклонения верующих.

- После передачи иконы архипастырь вместе с настоятелем храма совершил всенощное бдение. Богослужение проходило в канун Недели 6-й Великого поста, празднования Входа Господня в Иерусалим, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

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ИСТОЧНИК KP.RU